Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Uykusunda ellerini bağlayıp bıçaklamış! "13 yaşındaki kızım olanları duydu"

Konya'nın konuştuğu korkunç cinayetin ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Kocasını uykusunda öldüren Şerife Ç. ile ilgili yeni gelişme de yaşandı. Tutuklanan kadın, ifadesinde eşiyle neden tartıştıklarını ve neden öldürdüğünü açıkladı.

CEZAEVİNDEN 10 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Olay, dün gece 01.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Ç. (35), 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Ömer Ç. (36) ile alkol aldığı gerekçesiyle kavga etti.

ELLERİNİ İPLE BAĞLAYIP ÖLDÜRDÜ

Kavga sonrasında Şerife Ç., alkolün de etkisiyle uykuya dalan Ömer Çeliktaş'ın ellerini iple bağladıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Şerife Ç., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şerife Ç.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Zanlı Şerife Ç. dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SÜREKLİ ALKOL ALDIĞI İÇİN TARTIŞIYORDUK

Şerife Ç.'nin ifadesinde, "17 yıldır evliyiz. Eşim 10 gün önce cezaevinden çıktı. Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. O gün tekrar alkol alıp eve geldiğinde bu nedenle yine tartışıp kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odadaydı ve olanları duydu.

"UYKUSUNDA GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADIM"

Ömer bir süre sonra alkolün de etkisiyle uyuyakaldı. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım, olay bu şekilde gelişti" dediği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır