Kocasının düşmesi ile başladığı inşaat işçiliğinde usta oldu! Oğuz, "Harç karma ile başlayıp bugünlere geldik"

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Hüseyin Oğuz, 2014 yılında çalıştığı inşaattan düştü. Çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Oğuz, bir süre çalışamadı. Geçen süreçte geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan ailede, Oğuz'un eşi Alime Oğuz çalışma kararı aldı. Eşinin yardımı ile inşaat işçiliğini öğrenen Alime Oğuz, zamanla usta oldu. Alime Oğuz bir inşaatta temel, duvar, su tesisatı, ters tavan, sıva, harç karma ve birçok işi yapabiliyor.

'EŞİME, 'BANA DA ÖĞRET' DEDİM'

Alime Oğuz, "2014 yılından beri eşimle beraber bu mesleği yapıyorum. Eşim, inşaattan düştükten sonra geçim sıkıntılarımız oldu. Eşime, 'Bana da öğret, ben de yapayım' dedim. Sonrasında 'acaba yapabilir miyim?' düşüncesi oldu ve başladım. Harç karma ile başlayıp, makinesi, sıvası, laminantı derken bugünlere kadar geldik. Geçim sıkıntımız olduğu için bir nevi mecbur kaldım. Eşim düştükten sonra çalışamadı. Vücudu bazı ağır yükleri kaldıramadı. İnşaatın iskelesi gibi ağır işleri kaldıramadı. Üstlenmek zorunda kaldım" diye konuştu.

'BU İŞİN KAZANCI DA GÜZEL'

İnşaatın zorluklarına değinen Alime Oğuz, "O iskeleyi taşımak, harcı karmak ve briket taşımak kolay değil. Mesela parke taşlarını döşemek hiç kolay değil. İnşaata girdiğimiz zaman anahtar teslim olarak veriyoruz. Bizden başka usta inşaata girmiyor. Temelden başlıyoruz. Duvarı, boyası, fayansı, suyu, laminantı, ters tavanı, ısı yalıtım ve dekorasyonunu komple yapıyoruz. Ev işlerini de eşimle birlikte yaptığımız için fazla yorucu olmuyor. Eşim 30 yıldır bu işi yapıyor. Gençlerimize tavsiye ediyorum. Forklift, TIR ve otobüs süren kadınlarımız var. Bu işin kazancı da güzel, tavsiye ediyorum" dedi.

'KADINLARIMIZIN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'

Kendisini inşaatta görenlerin şaşırdığını söyleyen Alime Oğuz, "Görenler şaşırıyordu. 'Kadının inşaatta ne işi var' diyorlardı. Bana, 'Eşin yanına bir adam bulamıyor mu da seni getiriyor?' diyorlardı. Şimdi de beni tavsiye ediyorlar. Genellikle gurbetçilerin işini yapıyoruz. Gurbetçiler bize evlerinin anahtarını veriyor. Geldikleri zaman çok memnun kalıyorlar. Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu işi yapıyorsam, tüm kadınlarımız yapar" diye konuştu.

'BİRLİKTE SIRT SIRTA VERDİK'

Alime Oğuz'un eşi Hüseyin Oğuz da "30 yıldır inşaat işiyle uğraşıyorum. Talihsiz bir kaza yaptım. Sonrasında iyileşmeyi bekledim. Ardından bu işi eşimle birlikte yapmaya çalıştık. Şu anda eşimle birlikte inşaat ustasıyız. O da ben de aynı işi yapabiliyoruz. O bana destek verdi. Birlikte sırt sırta verdik. Ona da işi öğrettim. Kendi kendine her işi yapabiliyor. Kaynak, sıva, boya, fayans ve laminant döşeme gibi işlerin hepsini yapıyor. Kendisi tam teşekküllü bir usta" dedi. (DHA)