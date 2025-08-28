Komisyonda gündem yaratacak öneriler! Önce Hikmet Çetin ardından Bülent Arınç bombayı patlattı: ‘Genel af zaruri ihtiyaçtır’

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün yedinci kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen komisyonun bu toplantısına eski TBMM başkanları katıldı.

İki oturumda gerçekleştirilecek toplantının ilk bölümünde eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin söz alacak. Toplantının ikinci oturumunda ise eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulunuyor.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanlarına görev dönemleri sırasına göre söz verdi. Konuşmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kutlayarak başlayan Çetin, silahlı eyleme katılmamış PKK’lıların derhal affedilmesini, diğerlerinin ise zamanı geldiğinde affedilmek üzere Kuzey Avrupa ya da Güney Afrika ülkelerine gönderilmesini önerdi.

Çetin, Kuzey Irak’ta silah yakan teröristlerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a mektup gönderdiği yönünde bir haberi İngiliz medyasında okuduğunu belirtti ve bu mektubun içeriğinin çok önemli olduğunu ve İmralı’ya giden heyetler tarafından mutlaka öğrenilerek açıklanması gerektiğini söyledi. Çetin, kendisine sık sık sorulan sorulara bölgede bir Kürt devleti kurulsa dahi Türkiye’nin bölünmesinin söz konusu olmadığı yanıtı verdiğini anlattı ve “Marjinal düşünceler her ülkede olabilir ama bu konudaki telaşın gereksiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ömer İzgi, Bahçeli’nin çağrısını televizyon ekranında ilk duyduğunda “Acaba iyiye mi gidiyoruz” diye kendi kendine mırıldandığını, sonrasında yaşanan gelişmelerin ise umut verici olduğunu anlattı. Şehit ve gazilerin acılarını sadece ailelerin değil tüm ülkenin çektiğini söyleyen İzgi, “Eminim ki o şehit ve gazileri üzecek gelişmelere imkan tanınmaz ama eğer imkan tanınırsa bilinmelidir ki çektiğimiz acılar daha da şiddetlenir” dedi.

Bülent Arınç sürecin olumlu yönde ilerlediğini vurgularken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde esas karar vericinin ise Cumhurbaşkanı olduğuna dikkati çekti. Kayyum uygulamalarına ve cezaevine atılan Kürt milletvekillerine işaret eden Arınç “Komisyonun görevi iç cephenin güçlendirilmesidir. Kuru hamasetle yola çıkılmaz. Geldiğimiz nokta hamasetin bırakılmasıdır. Ret, inkar ve asimilasyon politikaları bizim ayıbımızdır. Bunlar artık geride bırakılmalıdır. Geldiğimiz nokta denizin bittiği yerdir. DEM Parti bu süreçte hepimizden iyi niyetlidir. En çok onlardan çekiniyorduk, bu işte öncü oldular, takdir ediyorum. Geçmişte kim ne koşuşmuş bakmamak lazım. Yeni metotlarla bu süreci sonuçlandırmamız lazım” dedi.

Yargı bağımsızlığı tartışmalarına da değinen Arınç, “En iyi anayasa, uygulanan anayasadır. En kötü anayasa ise uygulanmayan anayasadır. İşimize gelmeyen taraflarını uygulamamayı çok yanlış buluyorum. Bu komisyonun görevi yeni anayasa hazırlamak değildir” diye konuştu.

ARINÇ: GENEL AF ZARURİ İHTİYAÇTIR

Öte yandan gazeteci Hilal Köylü de komisyonda Bülent Arınç’ın yaptığı açıklamaları aktardı.

Bülent Arınç yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kimsenin sinir uçlarına basmasın. 'Şunu demiş, bunu demiş' bakmayalım. Toplumsal mutabakat var mı, var. Ben gözü yaşlı annelerin ne dediğini biliyorum. %90’ı terörün bitmesini istiyor”

Köylü, Arınç’ın yaptığı gündem yaratacak diğer çıkışları özetle şu cümlelerle aktardı:

“- AYM ve AİHM kararları uygulanmalı