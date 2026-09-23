Komşularının ulaşamadığı yaşlı kadın koltuğun üzerinde uyurken bulundu

Edinilen bilgiye göre, olay bugün öğle saatlerinde Lise Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. 4. kattaki dairede yalnız yaşayan Mevlüde Aksoy’dan (80) haber alamayan komşuları, zile defalarca bastı ancak kapıyı açan olmadı. Komşuları, telefon çağrılarına da cevap vermeyince Aksoy’un hayatından endişe ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Adrese sağlık, emniyet ve Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından içeri giren emniyet ve sağlık ekipleri, yaşlı kadını koltukta uyur vaziyette buldu.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Mevlüde Aksoy, "Sabah namazını kıldıktan sonra uyumuşum. Aslında yatmazdım ama bugün olacak var ya. Allah’a şükür bir şeyim yok. Şekerim yüksek, bacağım, belim ağrıyor, başka bir şeyim yok. O hastalık değil Allah’a şükür" dedi.

Yaşlı kadının komşusu Selma Kolcu, "Komşu teyzemiz yalnız yaşayan birisi. Komşuları olarak kontrol ediyoruz. Bugün sabah kontrol ettiğimde 40 dakikaya yakın ziline basmama rağmen ve kapı deliğinden baktığımda hareket etmediğini gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden destek istedim. Çok mutluyum, iyi olmasına çok sevindim. Komşu da olsak biz aile gibiyiz. Komşuluk bence böyle olmalı. Herkes birbirine sahip çıkmalı" diye konuştu.

Yaşlı kadının sağlıklı şekilde bulunmasıyla herkes derin bir nefes aldı.



Kaynak: İHA