Komşusu saldırdı, ayakkabılığı sırtında kırdı! Mahkeme kararını gören kadın şok oldu! 'Mala zarar vermek'ten suçlu bulundu, parasını ödeyecek

Şaşkına çeviren olay Antalya'da yaşandı... Show Haber'de yer alan habere göre yeni taşındıkları binada komşularıyla sorunlar yaşayan çift, komşularının "Olan kocana olacak akıllı ol!" tehditlerine maruz kaldı.

ÇEKÇEKLE DİŞİNİ KIRDI, AYAKKABILIĞI SIRTINDA PARÇALADI

Baskı, zamanla şiddete dönüştü ve kapısına dayanan komşusunun şiddetine uğrayan kadın, "Yardım edin beni öldürüyor" çığlıkları attı. Ayakkabı çekeceğiyle saldırıp kadının dişini kıran saldırgan, kendi kapısının önündek ayakkablığı alarak kadına saldırdı. Ayakkabalık, komşu şiddet gören kadının sırtında kırıldı.

MAHKEME ONU SUÇLU BULDU, AYAKKABILIĞIN PARASINI İSTEDİ

Yaşanan olay sonrası iki kapı komşusu mahkemelik oldu. Hastaneden aldığı şiddet raporunu dosyasına ekleyen şiddet mağduru kadın, mahkeme kararını görünce şok oldu. Mağdur kadın, sırtında kırılan ayakkabılıkla ilgili mahkeme tarafından 'mala zarar verme' hususunda suçlu bulunarak para cezasına çarptırıldığını söyledi.