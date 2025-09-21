Kömür beldesinde korkutan yangın

HABER

Edinilen bilgilere göre, Kömür Beldesi yakınlarında çıkan anız yangını çevredeki meyve bahçelerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın korkuya neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda meyve bahçeleri hasar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

