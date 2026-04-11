Konsolosluk önündeki saldırıda yeni gelişme: Adliyeye böyle sevk edildiler

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin gözaltına alınanlar, adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz salı günü İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Levent’te, İsrail Başkonsolosluğu önünde polisle silahlı çatışmaya giren 3 teröristten 1’i öldürülmüş, diğer 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

17 KİŞİ GÖZALTINDAYDI

Yaşanan saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

12'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de ifadeleri alınan 15 şüpheliden 12’si adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli üst düzey güvenlik önlemi altında sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı Çağlayan Yerleşkesi'ne gönderildi. Saldırıda yaralı olarak yakalanan 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili daha sonradan gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki sorgusu da devam ediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul terör saldırısı
