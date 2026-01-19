HABER

Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde konteyner çarşıda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Konteyner çarşıda yangın: 3 konteyner ile 3 araç kül oldu

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şehitevliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çarşıdaki bir konteynerden çıktığı değerlendirilen nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevrede paniğe yol açarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 konteyner ile birlikte 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

yangın
