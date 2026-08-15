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Konteynerin altında sıkışan anne köpek ve yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğum yapan bir köpek ve yavruları, sıkıştıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir veteriner kliniğine ait konteynerde meydana geldi.

Konteynerin altında sıkışan anne köpek ve yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğum yapan bir köpek ve yavruları, sıkıştıkları konteynerin altından itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, İslahiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir veteriner kliniğine ait konteynerde meydana geldi. Doğum yapan köpek, yavrularıyla birlikte konteynerin altında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, anne köpek ve yavrularını zarar görmeden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz müdahalesiyle konteynerin altından çıkarılan anne köpek ve yavruları, veteriner hekim tarafından kontrol edildi.
İlk tedavileri ve kontrolleri yapılan anne köpek ile yavruları, sağlık durumlarının iyi olması üzerine yeniden yaşam alanlarına gönderildi.

Konteynerin altında sıkışan anne köpek ve yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı 1

Konteynerin altında sıkışan anne köpek ve yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı 2

Konteynerin altında sıkışan anne köpek ve yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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