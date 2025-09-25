Kontrolden çıkan araç ağaçlara çarptı

Isparta'da bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı. Kaza, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Olay, Çünür mahallesi, 102. cadde üzerinde oldu. Kazaya karışan otomobil, Osman Y. tarafından sürülüyordu.

Osman Y.'nin yönetimindeki Fiat marka otomobil kontrolünü kaybetti. Bu nedenle refüj üzerindeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü aracın içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkışan sürücü başında sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır