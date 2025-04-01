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  4. Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: O anlar kameraya yansıdı

Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: O anlar kameraya yansıdı

01.04.2025 16:19
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Mersin'de sürücüsünün manevra yaptığı sırada kontrolden çıkan otomobil bir iş yerine daldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmadı.

Kontrolden çıkan araç kafeye daldı: O anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çiftçiler Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün, dönüş yapmaya çalışan başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir kafeye girdi. Kazada kafedeki masa ve sandalyeler hasar görürken, masada oturan müşteriler yara almadan kurtuldu. Opel marka araçta da küçük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki Opel marka otomobilin, önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak iş yerine girdiği anlar yer aldı.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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