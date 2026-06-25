Kontrolden çıkan halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında kırsal Karalar Mahallesi’nde toplu konutlar yolunda meydana geldi. Yokuş aşağı inmekte olan Yıldırım D. (45) yönetimindeki özel halk otobüsü, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Yolcu bulunmayan araçta sürücü sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar Yıldırım D.’yi kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışma sonucu sürücüyü kurtardılar. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır