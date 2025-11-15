HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı: 1 yaralı

Eskişehir’de kontrolden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucunda gerçekleşen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı: 1 yaralı

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Eskişehir-Ankara yolu Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.A. (43) isimli şahsın idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Yaşanan çarpmanın etkisiyle araç kullanılamayacak hale gelirken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklamaAksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurduCumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.