HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı

Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mesudiye Altgeçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Erhan Ç. (22) yönetimindeki 16 PD 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı 1

YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI

Yoldan çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandıAkraba kavgasında 1 kişi bıçaklandı, 6 kişi yaralandı
Pendik'te ters yönde vinç kullanan sürücüye 20 bin TL cezaPendik'te ters yönde vinç kullanan sürücüye 20 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Aynı Türkiye, bambaşka seçim tablosu!

Cesedi 10 yıl derin dondurucuda sakladılar

Cesedi 10 yıl derin dondurucuda sakladılar

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.