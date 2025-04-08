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Kontrolden çıkan otomobil cami bahçesine uçtu: 5 yaralı

Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir caminin bahçesine uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil cami bahçesine uçtu: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sivas istikametine giden D.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kodunun altında bulunan caminin bahçesine uçtu.

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Takla atıktan sonra elektrik direğine çarpan araç hurdaya döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.B., Y.B., G.A., Ö.B.Y yaralandı. Yaralılar, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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