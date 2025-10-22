HABER

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarından aşağı uçtu: 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan bir araç, istinat duvarını aşarak aşağı yuvarlandı. Araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarından aşağı uçtu: 1 yaralı

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi 794’üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle takla atarak 2 apartmanın arasındaki boş alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte araç sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ankara
