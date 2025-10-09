HABER

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı

Adıyaman-Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi B.Ö (25) yönetimindeki 02 HU 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü B.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M. P., (25) ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta sıkışan bir yaralı, Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

