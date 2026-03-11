HABER

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi

Olay; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir merkez İstasyon Mahallesi TOKİ Rampasında meydana geldi. Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki otomobil sürücüsü F.Ç., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki su kanalına devrildi. Sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerinden bir talepte bulunmazken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araç sürücü F.Ç. kaza sonrası ağrıları artınca kendi imkânlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Sürücü burada tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

