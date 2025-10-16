Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu istikametine seyir halinde olan H.İ. idaresindeki 34 BK 9099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç ters dönerken, sürücü H.İ. yaralandı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

