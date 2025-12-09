Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücü Safa S.(19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt’a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA