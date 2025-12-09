HABER

Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak ters durdu. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücü Safa S.(19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt’a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 3Kaynak: İHA

