Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi: 1 yaralı

Erdek’te kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yalı Mahallesi Öğretmen Nurettin Meriç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Y. yönetimindeki 10 E 1121 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarında bulunan zeytin bahçesine giren araç, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

