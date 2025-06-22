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Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 ölü

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan tır şarampole devrildi: 1 ölü

Kaza, Karapınar-Konya karayolunun 13. kilometresi Apak Kaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki Scania marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.B. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tırda taşınan un torbaları ise araziye saçıldı. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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