Konya 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 1 Aralık 2025'te hava koşulları kısmen güneşli geçecek. Günlük sıcaklık 11°C ile -1°C arasında değişecek. Nem oranı %52 ve rüzgar hızı 10.7 km/saat olarak bekleniyor. 2 Aralık'ta sıcaklıklar 12°C'ye yükselebilirken, 3 Aralık'ta bulutlar arasından güneş görünecek. Bu dönemde soğuk hava etkili olacak. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığınızı korumak için önemlidir.

Sedef Karatay

Konya'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 11°C ve en düşük sıcaklık -1°C civarında bekleniyor. Nem oranı %52 düzeyinde. Rüzgar hızı ise 10.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati ise 17:30 olarak öngörülüyor.

2 Aralık Salı günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile -3°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Bu günde sıcaklıklar 12°C ile 0°C arasında bekleniyor. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 1°C arasında olacak.

5 Aralık Cuma günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü yine bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıklar 12°C ile 3°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 0°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Zaman zaman bulutlu hava koşulları etkili olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmalıdır. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.

Sürüş esnasında hız limitlerine uyulmalıdır. Yol koşullarına uygun araç kullanmak, kazaların önlenmesine katkı sağlar. Hava koşullarına uygun giyinmek büyük önem taşır. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemli bir adımdır.

