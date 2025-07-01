Konya 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da, 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü 28°C gündüz, 14°C gece sıcaklıkları öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü ise gündüz 25°C, gece 13°C sıcaklıklar tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 28°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Konya'nın Temmuz ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olup, ortalama gündüz sıcaklığı 30°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı ise %32 civarındadır.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları gün ortasında dik açıyla gelir. Bu nedenle, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkat göstermesi gerekmektedir. Evde kalınan saatlerde serin ortamlarda bulunmak, klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlayabilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri uygulamak sağlık açısından önemlidir.