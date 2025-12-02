HABER

Konya 02 Aralık Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olacak. Nem oranı %90 seviyesinde, rüzgar hızı ise 2.9 km/saat tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olmak. Ayrıca, yüksek nem nedeniyle sisli hava koşulları görülebilir, bu durum görüş mesafesini azaltarak trafik güvenliğini tehlikeye sokabilir.

Konya 02 Aralık Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Konya'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık -2°C civarında olacak. Nem oranı %90. Rüzgar hızı 2.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı saati 17:30 olarak belirlenmiştir.

3 Aralık Çarşamba günü hava artan bulutlarla birlikte 13°C olur. 4 Aralık Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Bu günde sıcaklık 14°C seviyelerinde olacaktır. 5 Aralık Cuma günü de hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14°C civarında kalacaktır.

Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 13-14°C, geceleri ise -2°C civarında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içinde güneşli ve ılıman bir hava beklenmektedir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde sıcak tutacak giysiler bulundurmanız önerilir.

Nem oranı yüksek, bu nedenle sabah saatlerinde sisli hava koşulları görülebilir. Bu durum, görüş mesafesini azaltır. Trafik güvenliği açısından olumsuz etkileyebilir. Sabah saatlerinde araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hızınızı düşürmek önemlidir.

Rüzgar hızı düşük beklenmektedir. Bu durum, hava koşullarının daha sakin olacağını gösterir. Ancak yüksek nem oranı sabah saatlerinde sisli havaya yol açabilir. Görüş mesafesi azalacağı için dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hızınızı tekrar düşürmeniz yararlı olacaktır.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve sakin geçecektir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Nem oranı yüksek olacaktır. Uygun giyim ve trafik önlemleri almak önemlidir. Bu durum, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

