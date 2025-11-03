Konya 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis oluşabilir. Özellikle trafikte olanların dikkatli olmaları önemli. Gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşacak. Bu durum tarımsal üretim yapılan bölgelerde zirai don riskini artıracak. Çiftçilerin önlem alması gerekecek. Hassas ürünlerini korumalılar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 4 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Sıcaklıkların 10°C ile 21°C arasında seyretmesi öngörülüyor. 5 Kasım Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 8.5°C ile 17.6°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 10.5°C ile 17.7°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve kapalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak giyinmek önem taşıyor. Rüzgar ve soğuktan korunmak gerekecek. Trafikte olanlar görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurmalı. Hızlarını düşürmeli ve dikkatli olmalılar. Çiftçiler zirai don riskine karşı önlem almak zorunda. Hassas ürünlerini korumak da önemlidir. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenmek gerekiyor. Yeterli uyku almaya da özen göstermeliyiz.