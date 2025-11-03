HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da hava durumu 3 Kasım 2025 itibarıyla parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecek. Yoğun pus ve sis sabah saatlerinde trafikte zorluk yaratabilir. Gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşacak ve zirai don riski artacak. Çiftçilerin önlem alması önem taşır. 4 Kasım'da hava yine kapalı ve 10°C ile 21°C arasında seyredecek. Soğuk havalarda sıcak giyinmek ve beslenmeye dikkat etmek gerekiyor.

Konya 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 20°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde yoğun pus ve yer yer sis oluşabilir. Özellikle trafikte olanların dikkatli olmaları önemli. Gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşacak. Bu durum tarımsal üretim yapılan bölgelerde zirai don riskini artıracak. Çiftçilerin önlem alması gerekecek. Hassas ürünlerini korumalılar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 4 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu ve soğuk olacak. Sıcaklıkların 10°C ile 21°C arasında seyretmesi öngörülüyor. 5 Kasım Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 8.5°C ile 17.6°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 10.5°C ile 17.7°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve kapalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak giyinmek önem taşıyor. Rüzgar ve soğuktan korunmak gerekecek. Trafikte olanlar görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurmalı. Hızlarını düşürmeli ve dikkatli olmalılar. Çiftçiler zirai don riskine karşı önlem almak zorunda. Hassas ürünlerini korumak da önemlidir. Soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla dengeli beslenmek gerekiyor. Yeterli uyku almaya da özen göstermeliyiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...Meteoroloji tarih vererek uyardı: 24 ilde sağanak etkili olacak! Aralarında İstanbul da var...
16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma16 kişinin ölümü ülkeyi karıştırdı: Parlamento binası yakınlarında çatışma

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.