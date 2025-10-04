HABER

Konya 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Konya'da 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava güneşli ve ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 26°C civarında seyredecek. En düşük sıcaklık ise 10°C olarak bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir ortam sunulacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 5 Ekim Pazar günü hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Güneşli bir gün geçirilmesi bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü de hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Yine güneşli bir gün olması öngörülüyor. 7 Ekim Salı günü hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. Güneşli bir gün geçirileceği tahmin ediliyor.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler bu dönemi değerlendirebilir. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde yanınızda ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir.

Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu, hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Alerjik reaksiyonlara yatkın olanlar için rahat bir ortam sağlıyor. Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek, vücut sağlığını korur.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemi açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güneş koruyucu önlemler almak, konforlu ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza katkı sağlar.

