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Konya 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak.

Konya 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Konya'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C olacak. Nem oranı gündüz %33, gece de %33 olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 7 km hızında esecek.

5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 28°C'ye yükselecek. 6 Temmuz Pazar günü sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. Hafta başında, 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 33°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Bu süreçte nem oranı gündüz %25 ile %29 arasında değişecek. Rüzgar hızları 5 ile 7 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem nedeniyle su kaynakları hızla buharlaşabilir. Ayrıca, toprak kuruması sorunları yaşanabilir. Su tasarrufu sağlamak ve sulama sistemlerini verimli kullanmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Açık hava aktivitelerinde aşırıya kaçmamak, bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği dönemde tarım sektöründe sulama programlarını düzenlemek büyük önem taşır. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olunmalıdır. Açık hava aktivitelerinde aşırıya kaçmamak, bol su içmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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