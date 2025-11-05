Konya 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle açık. Akşam saatlerinde bulutlanma bekleniyor. Nem oranı %33 civarında olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

6 Kasım Perşembe günü, Konya'da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Nem oranı %68'e kadar yükselebilir. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

7 Kasım Cuma günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler olacak. 6 Kasım'daki yağışlı hava nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudu korumak önemli. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir.