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Konya 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor.

Konya 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Konya'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 35°C ile 37°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önemlidir. Ayrıca bol su tüketilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların, güneşin en etkili olduğu saatlerde çalışmamaları gerekiyor. Uygun koruyucu önlemler alınması da gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının azalması riskini artırmaktadır. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılması önem taşımaktadır. Su kaynaklarının korunması da kritik bir önceliktir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, bireylerin ve toplumun sağlığı için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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