Konya 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hafif yağmur beklentisi var. Sıcaklık 4°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53, gün batımı ise 17:34 olarak öngörülüyor.

8 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 11°C arasında seyredecek. 9 Aralık Salı günü alçak bulutlar ve hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 2°C ile 8°C arasında olacak. 10 Aralık Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 0°C ile 10°C arasında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Bu nedenle kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Hız limitlerine uyulmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle dışarıda uzun süre kalmak üşüme riskini artırabilir. Mümkün olduğunca kapalı alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlama yapmak olası olumsuz etkilerden korunmak açısından önemlidir.