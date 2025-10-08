Konya 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları hafif sağanak yağmurlu olarak bekleniyor. Gün boyunca en düşük sıcaklık 11,6°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 18,6°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %79 düzeyinde. Rüzgar hızı 13,4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:52, gün batımı ise 18:22 olarak hesaplandı.

9 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 5,9°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 16,9°C civarında öngörülüyor. 10 Ekim Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 5,3°C tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 13,1°C olarak bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak gerekir. Bu önlemler ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir. Bu önlemler sağlığınızı koruyacak ve günlük aktivitelerinizi kolaylaştıracaktır.