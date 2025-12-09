Konya 09 Aralık Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle. 10 Aralık Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 11 Aralık Perşembe çok bulutlu geçecek. 12 Aralık Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 9°C arasında değişecek. Hava koşullarının zaman zaman değişkenlik gösterileceği anlaşılıyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Zeminler ıslak olacağından kayma riski artabilir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde uygun giyinmek önemlidir. Hipotermi riskine karşı açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde düşme ya da devrilme riskine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.