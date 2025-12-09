HABER

Konya 09 Aralık Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da hava durumu 9 Aralık 2025 tarihinde yağmur ve çisenti ile geçecek. Sıcaklıklar 4°C ile 8°C arasında olacak. Yüksek nem ve rüzgar, dış mekan etkinliklerini zorlaştırabilir. 10 Aralık’ta hafif yağmur, 11 Aralık’ta bulutlu, 12 Aralık’ta ise güneşli bir hava bekleniyor. Düşük sıcaklarda uygun giyinmek ve zeminlerin kayganlığına dikkat etmek önemli. Bu dönemde açık hava etkinliklerini sınırlandırmak öneriliyor.

Devrim Karadağ

Konya'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 5 km/s civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle. 10 Aralık Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 11 Aralık Perşembe çok bulutlu geçecek. 12 Aralık Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 9°C arasında değişecek. Hava koşullarının zaman zaman değişkenlik gösterileceği anlaşılıyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Zeminler ıslak olacağından kayma riski artabilir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde uygun giyinmek önemlidir. Hipotermi riskine karşı açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde düşme ya da devrilme riskine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

