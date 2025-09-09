Konya 09 Eylül Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Rüzgar batı yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı ise %68 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 26°C, gece ise 14°C olacak. 11 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece 13°C civarında olması öngörülüyor. 12 Eylül Cuma günü ise gündüz 27°C, gece 14°C sıcaklıklar tahmin ediliyor.

Bu dönemlerde hava sıcaklıkları genellikle 24-27°C aralığında olacak. Hava koşulları açık kalmaya devam edecek. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Gündüzleri hava sıcaklıkları 24-27°C aralığında olacağı için, güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle, açık alanlarda uygun kıyafetler seçmek de önemlidir.

Konya'da 9 Eylül 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık ve sıcak olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir zamandır. Ancak, güneşten korunmak ve rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak gereklidir.