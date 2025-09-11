HABER

Konya 11 Eylül Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 11 Eylül Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Konya'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava koşulları oldukça elverişli olacak. Gün boyunca parlak güneş ışığı altında sıcaklık 13°C ile 27°C arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, Konya'nın tipik Eylül havasına uygun. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 12 Eylül Cuma günü sıcaklık 16°C ile 28°C arasında olacak. Bol güneşli bir gün yaşanacak. 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günleri de benzer hava koşulları olacak. Gündüz sıcaklıkları 15°C ile 28°C arasında değişecek. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının. Bol su içmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız cilt sağlığınız için önemlidir.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneşten korunmaya ve yeterli sıvı alımına dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

