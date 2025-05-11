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Konya 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak.

Konya 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Konya'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 19°C civarında, gece ise 7°C olması bekleniyor. Bu dönemde Konya'da genellikle 12 güneşli gün, 14 uzun süre yağışlı gün ve 2 yağışsız bulutlu gün yaşanacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı şu şekilde tahmin edilmektedir. 12 Mayıs Pazartesi günü 19°C, 13 Mayıs Salı günü 20°C ve 14 Mayıs Çarşamba günü de 20°C seviyelerinde olacaktır. Bu tarihlerde hava genellikle parçalı bulutlu ve aralıklı güneşli olacak.

Bu dönemde Konya'da yağışlı günlerin sayısının artması beklenmektedir. Özellikle 11 Mayıs Pazar günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir.

Bu nedenle vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak, sürüş esnasında dikkatli olmak ve açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetleri seçmek de sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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