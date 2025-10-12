HABER

Konya 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları 3°C ile 12°C arasında değişecek. Pazartesi ise hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık 3°C ile 16°C arasında seyredecek. Salı günü güneşli bir hava söz konusu. Bununla birlikte Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumak açısından son derece önemli.

Konya'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 3°C ile 12°C arasında değişecek. Pazartesi günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 3°C ile 16°C arasında seyredecek. Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4°C ile 19°C arasında olacak. Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 6°C ile 19°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Günün erken saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde de bu öneri geçerlidir. Böylece vücut ısısını korumak daha kolay olur. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalıdır. Su geçirmez dış giyim de ıslanmaktan korur.

Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığı korur. Bu, gün boyunca rahat hareket etmenizi sağlar. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Bu sayede planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz.

