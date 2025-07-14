Konya 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları oldukça yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 25°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7.5 km hızla esecek. Nem oranı %16 civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

15 Temmuz Salı günü hava biraz daha serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 36°C, gece sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 5.1 km hızla esecek. 16 Temmuz Çarşamba günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 18°C civarında olacak. Perşembe günü hava daha da serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 33°C, gece sıcaklıkları 18°C civarında olacak. Cuma günü hava sıcaklıkları 34°C'ye kadar çıkacak. Ancak yağış beklenmiyor. Hafta sonu hava sıcaklıkları 34°C civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle su tüketiminin artırılması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Açık hava etkinlikleri öğle saatlerinde sınırlanmalıdır. Ayrıca, tarım faaliyetleri için sulama programlarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde ertelenmesi gerekebilir. Hafta ortasında beklenen yağışlar, tarım sektöründe sulama ihtiyacını karşılayabilir. Bu nedenle yağışların takibi ve sulama planlarının buna göre ayarlanması faydalı olacaktır.