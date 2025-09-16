Konya 16 Eylül Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Eylül 2025 Salı günü, Konya'da hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 29°C arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor.

17 Eylül Çarşamba günü, sıcaklıklar 17°C ile 30°C arasında olacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak. 18 Eylül Perşembe günü, hava 11°C ile 25°C arasında değişecek. Güneşli bir gün bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü, sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 20 Eylül Cumartesi günü, hava 11°C ile 22°C arasında değişecek. Yine güneşli bir gün olacak. Bu süre zarfında, Konya'da genellikle güneşli ve ılıman hava koşulları hakim olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının. Yeterli su tüketmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Böylece, Konya'da keyifli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.