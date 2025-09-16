HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 16 Eylül Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

16 Eylül 2025 Salı günü, Konya'da hava koşulları elverişli olacak.

Konya 16 Eylül Salı Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

16 Eylül 2025 Salı günü, Konya'da hava koşulları elverişli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 29°C arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, dışarıda vakit geçirmek için ideal bir ortam sunuyor.

17 Eylül Çarşamba günü, sıcaklıklar 17°C ile 30°C arasında olacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak. 18 Eylül Perşembe günü, hava 11°C ile 25°C arasında değişecek. Güneşli bir gün bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü, sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. 20 Eylül Cumartesi günü, hava 11°C ile 22°C arasında değişecek. Yine güneşli bir gün olacak. Bu süre zarfında, Konya'da genellikle güneşli ve ılıman hava koşulları hakim olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının. Yeterli su tüketmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanarak cildinizi korumayı unutmayın. Böylece, Konya'da keyifli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetiiSöke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii
Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklıKorkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.