Konya 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 14°C civarında başlayacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C'ye yükselecek. Hava bulutlu olmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 14°C'ye düşecek. Hava bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12°C'ye gerileyecek. Hava parçalı bulutlu hale gelecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan esecek. Hızı 2 km/saat olacak. Gündüz güneybatıdan esecek. Bu sırada rüzgar hızı 17 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar batıdan esecek. Hızı 8 km/saat olarak ölçülecek. Gece kuzeybatıdan esecek. Rüzgar hızı 3 km/saat olacak.

Nem oranı sabah %72 ölçülecek. Gündüz %42, akşam %64 ve gece %84 olacak. Basınç sabah 890 hPa, gündüz 889 hPa olarak kaydedilecek. Akşam ve gece basınç 890 hPa seviyesinde kalacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığının 22°C olması bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklık 21°C olacak. Pazartesi günü sıcaklık 18°C'ye düşecek. Hava çok bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşme ihtimali var. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de faydalı olacaktır. Yolculuk yaparken dikkatli olunması şarttır. Ayrıca, trafik kurallarına uyulması önemlidir. Ani yağışlar veya rüzgar artışlarında dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak gerekmektedir. Güvenli alanlara sığınmak da alınabilecek önlemler arasındadır.