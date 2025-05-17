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Konya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Konya'da hava durumu, bulutlu hava ile birlikte 23°C'ye kadar yükselecek.

Konya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken bulutlu. Gündüz sıcaklığı 23°C. Gece sıcaklıklarının ise 9°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış olasılığı düşük. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor.

18 Mayıs Pazar günü hava daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı yine 23°C. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 19 Mayıs Pazartesi günü hava daha güneşli. Gündüz sıcaklığı 22°C civarında öngörülüyor. 20 Mayıs Salı günü ise hava yine bulutlu. Bu gün için 20°C'lik bir gündüz sıcaklığı bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği dikkate alınmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak da yararlı olabilir.

Rüzgar hafif esmesi beklense de, açık alanlarda vakit geçirecekler için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, gününüzü daha konforlu ve sağlıklı geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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