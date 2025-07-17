Konya 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 34°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 19°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindedir. Önceki günlerde yaşanan yağışların ardından hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor.

18 Temmuz Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 34°C civarında seyredecektir. 19 Temmuz Cumartesi günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 34°C civarında olacaktır. 20 Temmuz Pazar günü hava güneşli olacak ve sıcaklıklar 33°C civarında seyredecektir. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği zamanlarda açık hava etkinliklerini sınırlamak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanımı ve şapka takılması önerilmektedir. Bu önlemler, sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.