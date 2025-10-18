HABER

Konya 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 22°C, akşam ise 18°C seviyelerine düşecek. Önümüzdeki günlerde ise, 19 Ekim'de kapalı bir hava ve 10°C ile 18°C arasında değişen sıcaklıklar, 20 Ekim'de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler seçmek, özellikle yağışlı günlerde önem taşıyor. İşte detaylar...

Bugün, 18 Ekim 2025 Cumartesi, Konya'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında. Akşam sıcaklığı 18°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranı sabah %46, gündüz %25, akşam %37 ve gece %57 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 19 Ekim Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 18°C arasında değişecek. 20 Ekim Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu gün sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında olacak. 21 Ekim Salı günü bulut arasında güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafetler giymek gerekir. Uygun ayakkabılar da almak faydalıdır. Sıcaklık düşeceği zaman kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Gerektiğinde iç mekan aktiviteleri tercih edilmelidir. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

