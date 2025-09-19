Konya 19 Eylül Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 12°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 19 km/saat civarında olacak. Nem oranı %65 civarında kalacak.

Cumartesi günü sıcaklık 23°C civarında olacak. Pazar günü ise 22°C olarak bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak. Havanın güzel olacağı düşünülüyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu durum, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.