HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya 19 Eylül Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 19 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Konya 19 Eylül Cuma hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 12°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 19 km/saat civarında olacak. Nem oranı %65 civarında kalacak.

Cumartesi günü sıcaklık 23°C civarında olacak. Pazar günü ise 22°C olarak bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak. Havanın güzel olacağı düşünülüyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından korunmak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Bu durum, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı!
21 il için sarı kodlu fırtına uyarısı!21 il için sarı kodlu fırtına uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.