Konya 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artarak 34°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Bol güneşli hava koşulları hakim olacak.

Öğle saatlerinde, güneş ışınları dik açıyla gelecek. Bu nedenle ultraviyole (UV) endeksi yüksek seviyelerde olacak. Cilt kanseri riskini artırabileceğinden, açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Bu grup bireylerin aşırı sıcaklardan korunmaları ve bol su tüketmeleri önerilir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle su tasarrufu sağlamak ve tarım faaliyetlerini sıcak saatlere denk getirmemek gibi önlemler alınmalıdır.

Sıcak hava koşulları trafik güvenliğini de etkileyebilir. Sürücülerin araçlarının bakımını düzenli yapmaları, lastik basınçlarını kontrol etmeleri ve aşırı hızdan kaçınmaları önemlidir.