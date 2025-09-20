HABER

Konya 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Konya'da hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Konya'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Ilıman bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 11°C'ye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

21 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 23°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 24°C olacağı öngörülüyor. Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Tarım faaliyetleri açısından da elverişli bir durum mevcut.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir ceket de bulundurmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Tarım sektöründe çalışanlar için elverişli bir dönem sunuyor. Ekim ve hasat işlemlerinin planlanmasına yardımcı olacaktır. Ilıman hava koşulları şehirdeki etkinlikler için de uygun bir ortam yaratıyor.

Konya'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumunun ılıman ve güneşli olacağı öngörülüyor. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanıyor. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak da sağlığı korumak açısından büyük önem taşır.

