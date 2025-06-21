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Konya 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 29°C'ye kadar yükselecek.

Konya 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Konya'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 29°C'ye kadar yükselecek. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 29°C civarında, gece ise 16°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde, 22 Haziran Pazar günü kısmen güneşli hava bekleniyor. 23 Haziran Pazartesi günü parlak güneş ışığı olacak. 24 Haziran Salı günü yine parlak güneş ışığı görülecek. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 27°C ile 29°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C ile 16°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu durum, ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğunu artırabilir. UV ışınları, cilt üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Koruyucu giysilerin tercih edilmesi de faydalı olacaktır.

Gündüzleri hava sıcaklıkları 27°C ile 29°C arasında değişecek. Bu, hafif terlemelere neden olabilir. Vücudun su dengesini korumak için yeterli miktarda su tüketilmesi gerekir. Ayrıca, hafif ve nefes alabilir giysilerin tercih edilmesi önemlidir.

Rüzgar hızlarının düşük olması bekleniyor. Bu durum, hava kirliliğinin birikmesine yol açabilir. Astım veya solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin açık hava etkinliklerini sınırlamaları önerilir. Koruyucu maskelerin kullanılması da faydalı olacaktır.

Hava koşullarının genel olarak stabil olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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