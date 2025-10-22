Konya 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Konya'da hava genel olarak bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 8°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %40 ile %87 arasında dalgalanacak. Rüzgar hızı 3.8 km/s ile 19.4 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:05'te, gün batımı saati ise 18:02'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişim beklenmiyor. 23 Ekim Perşembe günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. 24 Ekim Cuma günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava söz konusu olacak. 25 Ekim Cumartesi günü tamamen güneşli bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sağlanacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giymek ve gerektiğinde ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir.