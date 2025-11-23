HABER

Konya 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da önümüzdeki günlerde serin ve bulutlu hava koşulları bekleniyor. 23 Kasım'da en düşük sıcaklık 6,8°C, en yüksek sıcaklık ise 17,5°C olacak. 24 Kasım'la birlikte sıcaklıklar düşerek 3°C ile 14°C arasında seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar nedeniyle kat kat giyinmek önem taşıyor. Güvenli sürüş için hava durumuna göz atılmalı ve araç bakımları ihmal edilmemelidir.

Konya 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 23 Kasım 2025 Pazar günü, hava kapalı ve bulutlu bekleniyor. En düşük sıcaklık 6,8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 17,5°C tahmin ediliyor. Nem oranı %57. Rüzgar hızı 9,9 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 17:33.

Gelecek günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 24 Kasım Pazartesi günü hava daha serin olacak. En düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık 14°C civarında olacak. 25 Kasım Salı günü bulutlar arasında güneşin görünmesi bekleniyor. En düşük sıcaklık 1°C iken, en yüksek sıcaklık 15°C olacak.

26 Kasım Çarşamba günü, puslu bir güneş ışığı altında sıcaklıklar 0°C ile 14°C arasında değişecek. 27 Kasım Perşembe günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. 28 Kasım Cuma günü hava yine bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 14°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü, bulutların artmasıyla hava sıcaklıkları 3°C ile 17°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları serin ve bulutlu olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski bulunuyor. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gereklidir. Ayrıca, araçların lastik basınçlarının uygun olduğundan emin olunmalıdır. Güvenli bir sürüş için bu unsurlar önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmeyen ayakkabılar ve sıcak tutan aksesuarlar önerilir. Bu, olası yağışlara karşı koruyacaktır.

Son olarak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Yeterli uyku almak hastalıklara karşı korunmada etkili olacaktır.

