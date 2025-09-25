HABER

Konya 25 Eylül Perşembe hava durumu! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Konya'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 16°C olarak bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %31, akşam %63 ve gece %79 olarak tahmin ediliyor. Basınç sabah 890 hPa, gündüz 889 hPa, akşam 889 hPa ve gece 887 hPa seviyelerinde olacak.

26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 24°C olması öngörülüyor. 27 Eylül Cumartesi günü ise sıcaklık 23°C olarak tahmin ediliyor. 28 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 28°C olacağı düşünülüyor. Rüzgar hızı 5-7 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %31 ile %79 arasında dalgalanacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su içilmelidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu uygulamalar aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olacaktır.

